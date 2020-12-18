數年前，高雄一名「水果阿婆」拿著爛水果與果汁強迫推銷，讓當地人聞風喪膽，如今三重、蘆洲地區也出現一名類似的阿婆。有網友在臉書社團PO文反應，引發熱議，因為不少當地人都曾吃過這名恐怖紅衣阿婆的虧。

有網友在臉書社團《我是蘆洲人》PO文詢問「大家有看過照片中穿紅背心的阿姨嗎」，表示自己日前在徐匯中學捷運站看到這位阿姨，推著腳踏車兜售分裝的吐司、烤肉醬和許多像是撿來的物品，詢問價格時還回「隨你出，你出多阿姨賺多、出少阿姨賺少」，讓原PO好奇究竟是需要社福幫忙的人，還是出來騙錢的。原PO表示自己沒有購買的情況下，拿了100元給阿姨，讓阿姨賣給其他有需要的人。

一名網友在蘆洲社團詢問這位紅色背心阿婆的背景，引發熱烈討論。(圖／我是蘆洲人)

文章PO出後引發蘆洲網友討論，不少人表示，這名阿姨就是一個強迫推銷的人，不跟她買還會生氣罵人，更指出阿姨賣的東西根本都已經過期：「她常常在蘆洲的長安街，長榮路出沒，一看她的東西，就是過期的東西」、「我家巷口遇過，被她纏上，買了回家吃結果拉肚子」、「之前有遇過，飯店茶包兩包賣100，我說也太貴了吧，他說讓阿姨吃個飯，我拿50給他說我不用東西」、「她很紅餒...我在三重工作遇到她，在蘆洲工作也遇到她賣壞掉的東西」、「朋友說她都賣過期的麵包，會騎腳踏車在路上一直喊叫，然後看到路人就強迫推銷，意志力不足會上當的」、「她態度很差，跟討錢的一樣，愛心不要被她抹滅了」、「千萬別理她，她一點都不可憐」、「買過抹布是舊的，買過芭樂是壞的，再來我們公司都拒絕交易了」。

更有人爆料，指出這個阿姨已經出沒長達6年以上，不少商品甚至是翻別人家垃圾後拿出來賣的：「之前家裡大掃除清出一堆被老鼠啃壞的東西，沒多久就看到這個阿婆跑來翻，隔天看到她拿出來賣...」、「我不敢跟你說，我在三重看她從垃圾袋裡面拿出麵包，然後收集起來，拿去賣」、「她這樣有6年以上了，好手好腳，都在蘆洲三重兜售，我看到的都是過期品居多」、「曾經看過國中生出於好意跟她買了一包麵包，二個小男生當場就吃了起來後說壞的」。

不少人表示阿婆出沒在三蘆地區，強迫推銷，且販賣的都是過期物品。(圖／我是蘆洲人)

(中時新聞網)