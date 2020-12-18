國民黨前主席朱立倫岳父、21世紀基金會董事長高育仁日前批評，民進黨「親美抗中」令兩岸關係形勢更加緊張，任何破壞兩岸和平穩定的激進言行，終將為兩岸人民所唾棄。為避免外界誤解，21世紀基金會今天發聲明，高育仁強調，他最關心的是如何「確保台灣的和平穩定，維護台灣人民的安居樂業」，反對民進黨政府「抗中」政策，導致提升兩岸緊張局勢，陷台灣於戰場之危險。

21世紀基金會發布聲明表示，該基金會董事長高育仁於13日出席「第7屆兩岸智庫學術論壇」視訊會議，並在論壇開幕式中致詞。日前某媒體轉述報導，斷章取義，恐有以訛傳訛之嫌，特聲明澄清。

聲明中指出，高育仁強調，他最關心的是如何「確保台灣的和平穩定，維護台灣人民的安居樂業」，他反對民進黨政府「抗中」政策，導致提升兩岸緊張局勢，陷台灣於戰場之危險。

高育仁說，記得1950年代的韓戰，1960年代的越戰，都是美國在亞太地區對抗共產勢力的戰爭，戰場在韓國和越南，死傷受害最大的是韓國人民及越南人民。難道台灣要重蹈歷史的覆轍，成為美國在亞太對抗共產勢力的第三個戰場？最終受害最大的必是台灣人民！

高育仁表示，2008年至2016年馬總統執政時期，採「親美和中」政策，造成兩岸和平穩定，兩岸人民交流合作，不是兩岸維持現狀最佳的時期嗎？某些媒體相關報導，實有曲解原意，特此澄清，以正視聽。

(中時 )