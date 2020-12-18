立委張廖萬堅17日安排召集內政部、市府民政局、區公所等相關單位到現場會勘考察，盡速爭取納入內政部前瞻基礎建設經費補助。（盧金足攝）

台中市南屯區溝墘里、西屯區港尾里多年來苦無活動中心，里民缺乏室內集會所，立委張廖萬堅17日安排召集內政部、市府民政局、區公所等相關單位到現場會勘考察，盡速爭取納入內政部前瞻基礎建設經費補助。

市議員張耀中、何文海、劉士州及林祈烽、楊正中、溝墘里長郭錦興、港尾里長楊忠義到場關心。張廖萬堅表示，有信心爭取內政部核定每案最高四百萬的補助。

張廖萬堅表示，今年以來，已成功為學校爭取高達十九案的經費，爭取孩子在學習及運動環境的改善。上月初積極安排會勘協調，成功獲得中央教育部體育署允諾近六千萬經費補助，設置文中46社區運動中心及改善朝馬足球場運動環境計劃。

張耀中表示，溝墘里活動中心建置案已討論許久，尤其卡在相關法規，市府已經突破法規限制決定興建，也在張廖萬堅爭取中央補助的努力下，能推動溝墘里活動中心興建。

劉士州及何文海表示，基地面積受限於法規只60坪左右，希望中央補助盡快到位，讓活動中心順利落成，也盼活動中心的外型設計能配合在地的信仰中心水安宮來設計，相信能更彰顯出不同的特色。

楊忠義表示，感謝立委爭取中央補助及各議員們的支持，讓里民盼望多年的活動中心露出曙光，希望中央補助能盡快核定，未來活動中心內的各項設備也應該一併考量，如桌子、椅子、音響等，獲得市府民政局代表正面回應。

市議員林祈烽及楊正中服務處主任謝東海分別表示，港尾里活動中心爭取多年終於要興建，將持續緊盯市府進度，而楊里長提到的內部設備經費，未來也將極力爭取市府善用工程標餘款揖注，希望能讓里民朋友在完善的空間下參與各項活動。

內政部民政司專委陳建志表示，兩里活動中心分別已經完成實質規劃，港尾活動中心更已經取得建照，在爭取補助上具有優勢，會列為優先補助對象。

張廖萬堅指出，目前前瞻計畫的第二期四年計劃中，有匡列各縣市申請新設村里活動中心設置的預算；因此積極協助爭取，希望能讓地方議員及里長們爭取多年的建設案能順利完成！

未來兩活動中心，除了成為選舉投開票所、里民室內會議集會場所外，更能作為長輩們平日樂齡長青活動舉辦的地點，未來將持續追蹤市府及中央推動進度，希望能按進度於111年中順利落成。

(中時 )