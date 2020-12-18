濱海作戰艦(濱海戰鬥艦,LCS)可能是美國海軍的有史以來最失敗的造艦計畫，其中自由級(Freedom Class)推進系統的屢屢故障，更是使人們想知道該型艦怎麼回事，問題可能發生在它複雜的變速箱設計不良，也就是說其他17艘同型艦也都有類似題，要是無法解決，將成為「浮動垃圾」。

任務與目的(task and purpose)總結防衛新聞(Defense News)的報導，自由級的故障新聞，幾乎是每隔一小段時間就會爆出，比如上個月，底特律號(USS Detroit ,LCS-7)就在海上失去動力，還必須派出拖船來拖回港口，更早之前2018年，小石城號(USS Little Rock,LCS 9)也有類似的故障，在港口裡無法運作達到4個月之久。

這些問題都與自由級的變速箱有關，由於自由級為了滿足高速度與效率運作，它有多重動力系統，安裝了兩具大型燃氣渦輪主機，還有2具主推進柴油機，僅使用柴油機，軍艦僅有10至12節的航度，若想更快地行駛，就必須使用燃氣渦輪主機。這兩套系統需要一套複雜的變速箱來整合，將引擎動力連接至船舶的推進軸，從而推動自由級的噴射水泵，自由級並不使用螺旋槳，而是射水推進。

美國海軍海上系統司令部的聲明指出，小石城號、底特律號的變速箱多次出現組合齒輪故障，與「高速離合器軸承過早失效」有關，故障經常發生在不同動力系統在切換的時候。

美國海軍與軍艦主承造商洛克希德·馬丁公司，還有動力設備製造商RENK AG，組成的聯合檢討團隊，正在對這些缺陷進行根本原因分析，團隊提出的聯合聲明說，「初步評估，缺陷似乎是設計上的問題，在修正此問題的過程中，海軍只能限制自由級的船速10節，以降低變速箱的磨耗使用。

麻煩的是，LCS艦的原設計就在於滿足嚴苛的40節以上高速度，要是降速到30節，那這型船艦的地位更不如其他的美國軍艦。

更棘手的問題還在於，LCS計畫處於進退兩難的窘局。早在2018年，美國國防部作戰測試與評估辦公室， 對LCS軍艦進行分析，發現該艦的戰鬥系統相當低落(武器單薄)，而且對生存力很差，要是動力系統受損，不具備損壞控制的能力與恢復系統運行的能力。

報告稱：「在高強度戰鬥中，LCS都無法生存。」

LCS在已得到「小爛船」(little crappy ship )的難聽外號，要是真的無法解決它的動力系統，並給它找到較好的艦隊角色，那麼最終可能變得更難聽：浮動垃圾 (floating garbage pile)。

(中時新聞網)