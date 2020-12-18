聯絡簿是家長與老師交流的重要工具，也是學生紀錄學校生活與功課必備之物。一名女網友PO出自己國一妹妹跟老師在聯絡簿上的圖戰，雙方功力都相當深厚，互動更是好笑，照片曝光後網友也笑翻。

原PO在臉書《爆廢公社二館》發文「想不到國一的妹妹跟班導都是隱藏版的人才...」，原來國一的妹妹喜歡動漫，畫工更是一流，時常在聯絡簿上的「請聽我說」欄位，畫上以《獵人》為主的動漫人物，配上台詞表達自己心情，例如「今天免補習，回家看獵人」、「這假日好無聊」、「星期一又要上學」、「要放假了沒」。

國一妹妹跟老師在聯絡簿上「圖戰」，讓網友笑翻。(圖／爆廢公社二館)

面對學生的抱怨，老師都以幽默的文字回應。(圖／爆廢公社二館)

但原PO繼續看下去，才發現老師更不是省油的燈，一一在妹妹的圖片下方做畫並回應：「都沒作業？」、「我倒是忙翻了」、「走，別怕」、「放假？有這東西？」等。

生趣的互動讓網友笑翻，直呼：「頂尖對決啊」、「兩個都都好猛」、「老師也太可愛」、「這種師生互動真讓人羨慕」、「這老師也太會畫」、「可以定期放上來給我們看嗎」。原PO後續也更新，表示自己後來才知道，原來妹妹的班導是美術老師。

(中時新聞網)