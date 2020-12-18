金鐘視帝姚淳耀在《返校》影集中飾演「沈華老師」，因被「學妹」李玲葦看穿沒有才華的真相，竟惱羞成怒地將她「撲倒」強暴未遂，演技好到讓觀眾嚇壞，紛紛留言：「母湯！」「演技太厲害，簡直嚇壞我了！」更有網友表示自己剛看完《親愛的房客》還沈浸在動人情緒中，看完《返校》影集播出太入戲竟直呼：「把我的眼淚還來！」

執導第三、四集的導演蘇奕瑄、「學妹」李玲葦、「沈華老師」姚淳耀、「方學姊」韓寧，以及「張老師」夏騰宏17日一同出席出席媒體茶敘，姚淳耀其實認為「沈華」是充滿層次的角色，對他而言是從影以來一大挑戰，他更謝謝製作人選中他演出《返校》影集，姚淳耀欣慰表示：「如果大家看完都說想扁我，那就代表我成功了！」李玲葦透露，爸媽看完更直言「想把沈華掐死」。

首次演出長劇就挑大樑演出的新生代演員李玲葦與韓寧，這次在《返校》影集中分別和姚淳耀、夏騰宏有相隔30年的感情線發展，李玲葦也為戲獻出她的「螢幕初吻」！比起劇中有許多情緒沈重的戲碼，李玲葦表示和和姚淳耀的吻戲，竟是最為緊張的，因為這是她的螢幕初吻，兩人拍攝吻戲前，為培養投入的情緒，姚淳耀則帶著她一起做「按手」的默契練習，兩人要看著對方雙眼、相互握著手，把彼此交給對方。

「方學姊」韓寧則是在劇中和飾演「張老師」的夏騰宏，在拍攝完60 年代的濕身夜市約會戲後，有一場極為優美的吻戲，兩人拍攝前都特地跟彼此保持距離，以便拍出那種初次接吻的羞澀感。而夏騰宏在上週看完播出的第四集後也讚嘆表示：「雖然看過劇本，但在螢幕上看到姚淳耀充滿張力的戲劇演出，真的是嚇死！」《返校》影集每週六晚上9點在公視主頻與Netflix同步首播，公視+週日上線。

「張老師」夏騰宏與「學姊」韓寧有感情對手戲。（公視提供）

李玲葦（左）、姚淳耀17日出席媒體茶敘。（公視提供）

夏騰宏（左）、韓寧17日出席媒體茶敘。（公視提供）

公視《返校》影集17日舉行媒體茶敘，夏騰宏（左起）、韓寧、蘇奕瑄、李玲葦、姚淳耀出席。（公視提供）

(中時 )