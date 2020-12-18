法新社根據官方來源統計至台灣時間17日晚間11時許的數字顯示，歐洲成為全球第一個2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）死亡人數突破50萬的地區。

從區域來看，歐洲累計至少50萬69死、拉丁美洲和加勒比海地區47萬7404死、美國和加拿大32萬1287死、亞洲20萬8149死、中東和非洲分別為8萬5895死及5萬7423死。

與美國同病相憐，歐洲自10月以來再度成為疫情焦點，過去7天將近3萬7000人在歐洲病逝，創下疫情爆發以來單週最高紀錄。

法國總統府艾里賽宮17日宣布，總統馬克宏（Emmanuel Macron）檢測武漢肺炎呈現陽性反應，馬克宏將依規定隔離7天，保持遠端工作。

由於馬克宏曾於12月10日及11日赴布魯塞爾參與歐洲聯盟領袖高峰會，在他確診消息傳出後，歐洲領袖也陷入風險中，歐洲理事會主席米歇爾（Charles Michel ）及西班牙總理桑傑士（Pedro Sanchez）、比利時總理德克魯（Alexander De Croo）都因近日曾與馬克宏接觸而宣布自主隔離。（譯者：徐崇哲）1091218

(中央社)