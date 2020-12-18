基隆市17日晚間9點多再度傳出有地下自來水管線突然爆管，整個仁五路精一路口有大量水源湧出，蔓延至一旁騎樓，據了解水公司現已關閉制水閥，預計最快18日下午2點修復，最少影響約5000戶用水。

基隆市議員童子瑋表示，警方在晚間巡邏時發現這處交叉路口噴出水柱，且目測有2處自來水管爆裂，導致路面隆，隨即派員封鎖現場實施警戒並疏導交通，以免發生危險，自己也同時通知台灣自來水公司第一區管理處派員前來處理。

童子瑋指出，原先水公司決定先關閉水閥，再派員來檢查，但他認為該處位處市區，停水時間過長會影響許多店家和住戶的生計，因此要求連夜搶修完成，不然等到早上上班、上課尖峰時段，交通一定會大亂。

自來水公司第一區管理處指出，仁五路與精一路口的600公釐管線昨天晚間9時30分破管，水公司已派員赴現場關閉制水閥，並通知承商立即進場搶修，預計下午2點完成修復，影響約5000户用水。

(中時 )