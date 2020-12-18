新生代演員邱偲琹，在電影《親愛的殺手》中，有許多大膽裸露情慾戲，挑戰大尺度，此外在《天巡者》中飾演「吳宇涵」，是一位遇到渣男而受到精神折磨的病人，在療養院中受到束縛養病，但只要一遇到刺激就會歇斯底里控制不住自己，邱偲琹說：「之前拍攝時就一直很期待播出，希望讓大家看到我對於心裡有疾病的角色不同的詮釋」。

邱偲琹劇中被男友陷害，在網路上散播謠言，讓她被酸民留言霸凌，才導致身心靈受創被關送到療養院養病。邱偲琹對於霸凌很有感觸，她說：「以前讀書時就有在拍一些戲和廣告，當時就學期間難免會需要請假去拍攝，然後同學可能就會用比較不一樣的眼光看我，時常走在教室走廊上會被目視著，當然明白當時因為比較少跟同學相處容易被誤解，但覺得自己受到異樣眼光看待還是會偷偷躲起來哭泣」。

邱偲琹在做角色功課時，除了特地上網參考精神病患的行為影片外，某些心理狀態的建立也參考自己的過往，但也表示學生時期一定因為大家都年紀還小才會有這樣的事情發生，這些經歷現在也變成是她演戲的養份，很正向的分享這就是必經過程。《天巡者》每週日晚上10點在台視首播，隔日凌晨12點Netflix同步上線。

邱偲琹為角色左足功課。（周子娛樂提供）

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