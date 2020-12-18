禾浩辰、郭書瑤主演的《未來媽媽》開播後收視亮眼，劇中與女主角郭書瑤有許多近距離的親密接觸、更有許多讓觀眾臉紅心跳的精采床戲，17日他出席優格品牌活動擔任一日店長，近距離「餵粉」外，更現場模仿《未來媽媽》劇中各種「體位」，與粉絲大玩角色扮演、近距離接觸並餵食粉絲，讓大家臉紅心跳、現場粉絲更大喊：每個姿勢都想試！

禾浩辰拍攝《未來媽媽》時，最困難是要進入「杜柏謙」角色，因為自己和角色愛情觀不太一樣，尤其要拍親密激情戲，他還特地穿兩條內褲，「我怕現場大家害羞、所以要有保護措施！」劇中與瑤瑤有許多親密互動、也有餵過瑤瑤吃飯，強調自己超貼心。實際生活中有否對女生較貼心的舉動？「大概就是吃火鍋時主動會涮肉。」又補充：「不太會上演餵食秀、我在戀愛中屬於務實型，可能會製造驚喜、或接送下班吧！」對另一半希望健康最重要，外型沒有一定要求。

聖誕節將至，他印象深刻，有一年交換禮物，竟然交換到一座刻上別人名字的獎盃，無奈大笑「我要這個幹嘛？上面是別人的名字，很重還要帶回家」。近期除了忙拍戲，希望好好存錢、買房子、過年希望可以包大紅包給家人。他也曾許願「要把身邊朋友的胃口養大、常下廚做菜、表現溫柔紳士，也會鼓勵另一半做任何事。」對姐弟戀的想法呢？「不排斥啊！不同年齡層有不同魅力。但若真的大很多的話…」他想了一下，「若真的愛上了應也不是問題吧！」

熱愛運動、長期保持健身習慣的他，每周大約維持3-5次運動，對他來說，瘦身運動不難，「較困難是飲食控制。若吃太油膩、精緻，總是對身體不好，還是天然食物最好。」以往一天三餐、最近改為兩餐，最近須特別節食的他，正在為下一個工作需求做準備，「下一個角色身材較乾扁、希望自己更瘦一點，所以希望多吃優格益生菌。」

(中時 )