美太空司令部指揮官狄金森(James Dickinson)16日發布聲明稿，指控俄國15日進行新型直升式反衛星飛彈實彈測試。這是俄國在2020年第2次反衛星飛彈測試。狄金森痛斥，藉由測試太空與陸基武器瞄準並摧毀衛星的能力，俄國已讓太空淪為人類的戰場。

聲明稿表示，儘管莫斯科一再強調俄國試圖防止衝突擴散至太空領域；但其所為卻與所言相矛盾。聲明稿重申，「太空對於所有國家都至為重要，維持穩定、安全與可持續運作的太空環境」，是各國的共同利益，俄國應放棄反衛星飛彈的測試。

太空司令部表示，俄國這次測試的直升式反衛星飛彈是一種動能武器，能摧毀低空地球軌道的衛星。2019年3月，印度也測試類似反衛星飛彈，並摧毀該國在軌道上的衛星。不過，測試產生的碎片恐造成其他衛星的間接損害，引起其他國家抗議。

截至2020年4月，俄國多次完成「Nudol」彈道飛彈系統測試。「Nudol」違反衛星武器，能摧毀低空地球軌道上的衛星。根據華府智庫戰略暨國際研究中心(CSIS)的太空安全計畫《太空威脅評估2020》，2018年俄國才實施第7次「Nudol」的測試。

據「Defence Blog」報導，目前俄國擁有2種完全不同類型的太空武器。第1種為直升式反衛星飛彈(DA-ASAT)，能摧毀低空地球軌道衛星；但隨之而來的碎片，恐危及商業衛星與造成太空汙染。

第2種為共軌組態反衛星武器(co-orbital ASAT)，是一種太空系統，俄國分別於2017與2020年進行驗證。此外，2018年3月普丁還宣布研發陸基雷射系統，供俄國太空部隊使用，俄國軍方稱其為「戰鬥雷射系統」，恐為美國視為嚴重威脅。

狄金森警告，向美國太空司令部展現太空戰鬥與戰鬥支援的能力，是不合時宜的舉措。「我們隨時待命並努力制止侵略，並且捍衛我們國家與盟友免受太空敵對行為的威脅」。

「C4ISRNET」報導指出，美國宣稱由於中國大陸與俄國不斷研發與測試反衛星武器，讓美國決定於2019年成立太空司令部與太空軍。

事實上，代理防長米勒(Christopher C. Miller)日前才發表類似言論，指責俄國將太空變成戰場。美方有必要讓國家安全組織、政策、戰略、準則與安全分類架構(security classification framework)適應新的戰略環境。過去一年中，美國已建立必要組織(指太空軍)，確保我們制止敵人行動，並展現負責任行為，戰勝侵略與保護美國及其盟國的利益。

「C4ISRNET」認為，俄國在軌道衛星上的活動，才是更值得關注得重點。這在些衛星上，俄國測試有潛力的武器，讓美國斥之為「不負責任」且「極具挑釁」。

在2017年與2020年，俄國驗證自太空衛星高速發射物體的能力。在一次驗證中，俄國衛星「宇宙2521」以每小時250公里的速度，向太空發射「衛星2523」。專家表示，2年前俄國就已展示自太空衛星發射另一座衛星的能力；2020年7月又再度進行類似測試，讓太空司令部視此能力為「武器」。

此外，俄國雖然在聯合國推動不首先在外太空放置武器；但狄金森斥之為虛偽。「俄國宣稱正努力防止外太空淪為戰場。但與此同時，俄國卻利用美國的信賴，持續研發、部署軌道與陸基武器，並使得太空武裝化。俄國對這些系統的持續驗證已證實，其為美國的威脅而其太空系統正快速研發」。

(中時新聞網)