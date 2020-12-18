美國在台協會（AIT）台北辦事處長酈英傑16日到台中市政府拜會台中市長盧秀燕，盧秀燕當面表達反對進口萊豬，引發AIT不悅，後來發公開聲明批評。淡江大學國際事務與戰略研究所副教授黃介正表示，盧秀燕整個講話是經過計算，後面有高手。

黃介正接受香港媒體《中評社》專訪時指出，盧秀燕的全部發言，從頭到尾沒有感覺用抗議、對立的方式表達。盧秀燕還強調台美雙方有厚實的基礎，台中市30幾個姐妹中，美國有17個；而反萊豬跟台美友誼是沒有關係的，只是她作為地方首長，需要做一些表達。

黃介正表示，至於盧秀燕這麼做，美國人高不高興，是盧秀燕團隊在事前應該已經做過沙盤推演。盧秀燕也說有民意認為要禁止萊劑，3年前也有訂定相關法令，也就是她為什麼要講3年前，盧秀燕講話是經過一個精心設計的發言，可說後面有高手。她的發言很難挑出是在挑起台美之間的不愉快；盧秀燕還特別強調，相關食物的法令3年前就已定，不是因為總統蔡英文宣布以後才定，所以不是針對酈英傑。

黃介正指出，盧秀燕這樣做當然一方面可以墊高自己在台灣選民，或者是台中市民的心目中的位置，就是用很溫和的口氣，說出非常嚴正的立場。

黃介正認為，AIT後來發表聲明，是因為美國有被突襲的感覺，所以才要發聲明，而AIT發的聲明裡面講的有點模糊，沒有點名政治人物是誰，盧秀燕也沒有用「毒豬」，或者用會致人於死等話語，她只是告訴AIT，台灣民意有這樣的反應而已。

(中時新聞網)