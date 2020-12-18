小編精選《中國時報》5件不可不知大事，帶讀者掌握今天（18日）新聞重點。

【1】房地合一稅 短期交易恐延至5年

政府各部會動起來打炒房，繼中央銀行、金管會相繼出手後，財政部長蘇建榮昨日在立法院財委會上表示，除了研議加重囤房稅，目前也在檢討房地合一稅，已找了地方政府來討論；不過在時程上，會配合行政院整體施政進度，最快也要1年時間。

【2】列觀察名單 楊金龍稱川普弄的

美國財政部公布匯率報告，將台灣列入匯率操縱國觀察名單，由於就在川普卸任前，時機相當敏感，是否為「川普挖坑給拜登跳」？中央銀行總裁楊金龍說，台灣向來擁有高經常帳順差，是因川普發起美中貿易戰，導致台灣對美出超擴大，「這確實是川普弄的」，不過對於外傳「挖坑」的說法不便評論。

【3】台幣升升不息 有遠慮也有近憂

美國財政部將台灣列入匯率操縱觀察名單。經濟部長王美花昨表示，今年因為疫情關係，包括半導體、資通產品出口美國數量確實增加，10月時順差超過200億美元，後續如何對美國平衡，政府將小心因應。目前幾個主要亞洲貨幣都在升值，這是一個趨勢，產業要朝高值化方向前進。

【4】還好有複驗！俄芭蕾舞團確診再＋4

莫斯科古典芭蕾舞團因4人檢出新冠肺炎取消首演，昨二度採檢再增4人確診，全團52人共計8人確診，指揮中心宣布，來台所有表演行程全數取消，同團採檢陰性成員全數改列接觸者。俄羅斯舞團成員在結束檢疫後，於自主健康管理期間換到飯店，曾到便利商店購買日用品，但都有戴口罩。指揮官陳時中表示，基本上8名確診團員都需隔離治療，其餘44名接觸者是否要等到隔離期滿才離開，還需要討論，會與外交部和俄羅斯駐台機構研商如何適當地安排他們離台。

【5】燕嗆若無疑慮 校園何必禁吃

台中市長盧秀燕日前會見美在台協會（AIT）台北辦事處長酈英傑時，表態反萊豬，引發AIT聲明抨擊。盧秀燕昨強調，為民發聲是其職責，教育部禁止學校採用萊豬以守護師生食安，規定運動選手不能吃萊豬，若無疑慮，中央部會不會訂這些規定。

(中時新聞網)