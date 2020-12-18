海軍高效能艦艇後續艦首艦「塔江艦」近日曝光，引起軍事與船艦愛好者熱烈討論，此艦是沱江艦的後續，將做為台灣海岸巡防主力。大陸對此免不了有些嘲熱諷，但比較平實的討論中都會拿沱江級與中共海軍自行開發的022型輕巡防艦做比較，兩款艦艇有相似的設計理念，武裝配備雖有差異，但仍認為沱江級的設計在台海目前環境下有相當務實的考量。唯一令人噴飯的是把它吹成「航母殺手」，這與俄、中、伊朗等國把所有可以攻擊船艦的武器都吹成航母殺手是一樣的道理，僅供對一般民眾宣傳之用。

塔江艦與沱江艦一樣是「穿浪雙船體」外型，排水量放大至700噸，很明顯地是為替代錦江級巡防艦而進行擴充，設計上以高速與機動為主，搭配多達16枚的反艦飛彈，以快打快跑為主要戰術。這種雙船體設計與被大陸捨棄的022輕巡防艦類似，為何台灣反而要開發並加以擴充，甚至加重了不成比例的飛彈火力呢？

這必須從022型開發的背景與理念說起。022型是李登輝執政後期就已開始規劃，陳水扁當選總統後，台獨的聲勢愈鬧愈大，大陸在2003年開始建造，一年後就陸續交付部隊，用來應付一旦開戰時美國海軍航母艦隊。陳水扁連任總統後，美日當時也在籌劃安保條約，美日台形成軍事聯盟的形勢讓北京極為擔憂。為此北京往東力助北韓拿核武問題對抗美國，在西邊則公開對伊朗表達支持，雙管齊下對美國聯合日本來支持台獨的發出警告，當時確有在不得已狀況下對台動武的準備。2004年7月甚至還在東山島舉行針對性的奪島登陸演習，也是對美國發出訊號，兩岸可能出現第4次台海危機。

建造於2003年的共軍022輕巡防艦原是設計來對美軍航母編隊進行干擾，為共軍兩棲部隊登陸台灣爭取時間。2008年已全數退役封存。（圖／中國軍網）

雖然北京有動武準備，但現實是共軍海上武力仍無法對抗美軍航母與神盾艦編隊，當時海軍主力仍是購自俄羅斯的4艘現代級導彈驅逐艦，加上數艘老舊的旅大級驅逐艦與江滬級巡防艦，當時空軍亦無足夠戰力支援海軍，因此022型這種輕型快速巡防艦成為較實用的選擇。其功能相當於對美軍艦隊打機動式的海上遊擊戰，因此當時022型也被貼上「航母殺手」標籤，雖然以騷擾戰術打不贏美軍，但能用持續干擾纏住美軍，為共軍兩棲部隊多爭取到一點登陸台灣的時間。此戰術當時有個說法叫「非對稱戰術」，講白了就是實力不足打不過對手，沒辦法時的辦法。不過這種戰法在後來的演習中證明不太行得通，後來也曾提出改良型的大號022型，最終還是決定放棄，2008年全數022型退役封存，改用功能較完整的1300噸級056型巡防艦。

沱江艦發射超音速雄3飛彈，射程遠及300公里，可能另外需要空中或陸上平台提供數據鏈協助導引。（圖／中華民國海軍臉書）

當年的022型對共軍雖然不實用，但轉換到台灣身上卻反而能發揮功能，主要是大陸武力犯台時因海峽狹窄而淺，岸置武器與空軍武力投射能直接攻打台灣，因此沒有必要使用航母，甚至大中型艦艇可能都用不著。沱江級巡防艦的主要作戰對象不會是航母或大型戰艦，而是共軍登陸艦隊。它在共軍首波對台港口、機場導彈攻擊中可以分散各處港灣躲避，共軍登陸行動開始後，再出港以快速機動能力與大量導彈攻擊武裝較弱的登陸艦，並在攻擊後迅速撤離或轉移。沱江級艦上配置大量導彈，出港後短時間內不再返回，即是準備連續在海上對付數量較多的人員與裝備運輸艦。不過以目前沱江級的雷達能力，若目標較遠，恐怕還需要空中武器平台或預警機的數據鏈協助才能完全發揮雄2、雄3飛彈的威力。

總之，022型輕巡防艦雖然被共軍放棄，但轉移到台灣卻反而能發揮阻卻或延緩共軍登陸的功能，只要爭取到時間，就可以等待援軍到來。而沱江級巡防艦的戰術理念，對台灣數十年來海軍發展與整體防衛觀念也是一大改革，未來兩岸發生軍事衝突，即便喪失多數機場與港口，仍能以海上遊擊式武力拖延共軍登陸，並以拖待援。準此而論，這種相對價廉的近岸武力，仍算是現實大環境下非常實用的選擇。

(中時新聞網)