來自俄羅斯的莫斯科芭蕾舞團8名團員先後確診新冠肺炎，其餘44名團員（含1名經紀人）經二次採檢陰性，昨晚在檢疫所度過一晚。中央流行疫情指揮中心開會討論，確定這44名未染疫者，今（18日）將分別搭乘3架班機離台。

莫斯科舞團受聯合數位文創邀請來台演出，12場共計賣出逾1萬5000張票，民眾反應相當熱烈。不料團員們隔離14天後仍爆出8人確診，所有演出被迫取消，不僅主辦單位傻眼，團員心情也大受影響。

這批舞者抵達台灣後自行完成居家檢疫，確診個案雖曾離開飯店去超商買東西，不過指揮中心認為病毒量不高，加上有戴口罩，傳染風險低。但在連續兩天各確診4人後，演出「還沒開始就結束了」，讓力推「藝文泡泡」的指揮官陳時中臉上無光；陳昨強調，不至於取消「藝文泡泡」，未來執行會更嚴格。

由於團員住宿的飯店表明無能力接待，台北市政府昨派出公車，接送團員前往檢疫所暫住，部分團員大表不滿一度抵制，幾經協調，才陸續搭車離開飯店，僅留下經紀人。

指揮中心發言人莊人祥表示，這44名接觸者已二次採陰，可採專案方式於班機上安排適當座位、專屬廁所。經開會討論，確定舞團今將全數離開台灣，分別搭乘3架班機前往3個國家。

(中時新聞網)