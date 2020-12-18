氣象專家吳德榮今天在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄指出，最新模式模擬顯示，明日至21日受「東北季風」影響，桃園以北及東半部有局部雨，北台灣為「濕涼微冷」的天氣；冷空氣約比上一波弱2度，平地最低氣溫可降至14度左右，都會區最低氣溫則在16度左右。

吳德榮表示，今天凌晨雲量減少，僅北海岸、宜蘭有零星少量降雨。冷空氣減弱，北台灣最低氣溫也已明顯回升；但竹苗以南因夜間「輻射冷卻」效應，反而有多處的「平地最低氣溫」，創入冬新低。

吳德榮說，最新歐洲中期預報中心模式模擬顯示，今日為空檔，各地多雲時晴，白天氣溫回升；僅東半部偶有局部短暫雨的機率；今晚「東北季風」南下，北台天氣轉變。

吳德榮指出，最新模式模擬顯示，22日天氣好轉、氣溫漸升，東半部有局部短暫雨的機率；23日天氣空檔、各地多雲時晴，氣溫明顯回升；24日另一波東北季風快速通過，乾空氣緊隨南下，北台灣為短暫雨、轉為多雲的天氣；25起大陸高壓影響，各地至少持續兩、三天晴朗穩定、舒適的天氣。

(中時 )