金管會主委黃天牧17日率各業務局處主管及金融總會理事長許璋瑤，與各金融業公會與周邊單位代表召開研商會議，針對2020年金融建言白皮書進行雙向溝通。綜規處處長林志憲會後表示，金管會將向財政部建議爭取3大金融租稅優惠。

金融總會每年均整合各金融業公會與周邊單位興革建議，提出「金融建言白皮書」供金管會及相關部會參考。今年以促進金融產業發展、以金融扶植實體產業、金融風險與資安個資管理、政策法規綜合建議等4大主軸，共提出22項議題及35項具體作法。

林志憲表示，今年白皮書經歸納後共有53點措施，扣除15點為其他部會權責，金管會已參採22點、部分參採1點、評估中或適時推動17點，補資料再行評估5點，8點未參採。其中，共提出5項金融租稅優惠建議，金管會決議向財政部建議爭取3項。

首先為信託公會提出爭取企業稅負優惠，建議企業辦理員工福利信託企業，可特別加計費用扣除額。其次為期貨公會建議2項，將股價類期貨契約交易稅自10萬分之2降至10萬分之1、將選擇權契約及期貨選擇權契約交易稅自千分之1降至千分之0.5。

至於投信投顧業提出建立台灣個人投資儲蓄帳戶機制（TISA），提供每年2.4萬元免稅額、鼓勵民眾長期投資台股基金存退休金，以及信託公會針對員工自提企業員工福利金信託部分，爭取改採領取時遞延課稅，則未獲財政部接受、未被參採。

(時報資訊)