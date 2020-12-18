因應5G、AIoT智慧運輸時代來臨，交通部攜手華電網(6163)，宣示「110年即為台灣車聯網車路產業聯盟創始元年」，拚台灣組成智慧城市國家隊(SmartCity Team,S-Team)，帶領產業跨足國際市場，此外，遠傳挾其長期耕耘車聯網的實力，也為本創新應用的合作夥伴。

華電網董事長陳國章指出，台灣擁有非常強大的技術創新能量，但要累積真正引領智慧交通產業發展的實務能力，就需要建構可進行技術驗證的場域，在華電聯網投入軟硬體技術整合努力下，正式啟用符合國際標準的淡海新市鎮5G智慧交通試驗場域，希望各領域廠商能加入此計畫，一起共襄盛舉打造強大的夥伴生態圈，引領台灣智慧交通產業朝5G時代邁進，並在全球市場取得競爭優勢。

因應多元技術驗證的需求，華電聯網在淡海新市鎮5G智慧交通場域中，已於10個測試路口佈建終端設備，可將即時資訊傳送給聯網車或巡禮巴士，包含即時號誌時相應用(SPaT) 、前方號誌時相秒數資訊提示、前方道路障礙/違停車輛警示、前方道路壅塞提示、行人防撞警示和路口車輛闖入輕軌軌道區域警示等。

遠傳(4904)本次也為交通部、新北市、華電聯網的5G創新應用的合作夥伴，提供路側/感測設備、智慧號誌控制、交通資訊運算等系統架構所需的5G環境，攜手打造5G智慧交通實驗場域，遠傳執行副總經理曾詩淵表示，遠傳長期投入車聯網領域，由早期的計程車車輛管理進展到近期的共享單車、共享機車、共享汽車領域等，不僅提供良好的通訊網路外，也具備深厚技術實力，透過物聯網與遠傳自行開發的物聯網SIM管理平台，具有可擴充與可程式化的規則彈性，其API更能有效的串接客戶的管理系統，備受國內知名車輛服務領導品牌的青睞。

交通部已訂定110年至113年的新「智慧運輸系統發展建設計畫」，將投入預算推動本計畫，包括淡海新市鎮試驗場域，以強化國內5G及車聯網產業發展聚落。

(時報資訊)