近年北市都更推案量體越來越多，今年更是創下歷年來同期新高紀錄，中山國小站的「中山金澤」案靠著全體地主合作自發性都更，歷時15年整合成功，由於沒建商參與，地主戶可以1坪換2坪，外加一個車位，而且不用出任何錢。

「中山金澤」自主更新會理事長余東昇表示，自主更新過程十分困難，自主更新是信託部分，地主不用出錢，光是找銀行貸款就連續碰壁，最後由台新銀行承辦了12億元的貸款，才能動工興建。這筆自主都更案能成功，還是要感謝地主的大量，未來24位地主全數都會搬回來。

中山金澤基地面積311坪，總戶數共67戶，可售戶約22戶，可售總銷約12億元，每坪開價在100~105萬元左右，開賣不到三個禮拜銷售三成，目前銷售約一半，主要都是在地的換屋族群購置。未來所銷售的金額將會用在償還銀行的貸款。

余東昇說，中山金澤土地分區為商三，所以容積率較高，再加上自主都更有拿到容積獎勵，所以在都更坪數上盡量回饋給地主，過去如若持有30坪的屋主，在這次都更後換成60坪，外加一個停車位，地主完全不用付錢。

(時報資訊)