宏達電(2498)持續培植VR內容開發團隊，並讓團隊能在技術資源及銷售平台的協助下，突破成長為世界級的團隊，最新宣布與高雄市政府經發局合作，於第四季成功輔導7款國內新創團隊作品上架於高雄「KOSMOSPOT x VIVELAND奇點站」，今年度累計成功輔導共14款作品上架「VIVELAND奇點站」，更有6款遊戲成功外銷國際登上全球VR商城平台－VIVEPORT Arcade，讓國內外民眾都能體驗到台灣自製創新VR內容實力，為台灣VR產業奠定基礎。

宏達電指出，「KOSMOSPOT x VIVELAND奇點站」於前年10月成立，是目前國內唯一提供VR創新作品展示的舞台。自108年起透過高雄市政府大力推動媒合，至今已有「繪聖」、「獨角獸娛樂」、「愛吠的狗」、「樂美館」、「方兔互動娛樂」等多個團隊加入，透過奇點站，遊戲開發團隊可直接與消費者接觸，獲得最即時的回饋，進而優化產品，創造營收，建構最符合市場的商業銷售模式。

宏達電與高市府經發局合作的新創輔導計畫將持續不斷發掘國內VR新創團隊及人才，不僅能提供免費上架銷售通路機會、還提供票務及場域服務、行銷活動宣傳及曝光，更有機會獲得VIVEPORT全球性平台發布與VIVELAND全球場域通路上架銷售機會，此次成功輔導並新增上架7款遊戲，囊括眾多領域，也大秀長期培植VR軟實力的成績。

(時報資訊)