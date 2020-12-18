國內住宅地震險投保件數逐年增加，已成為亞洲投保率最高國家。金管會為保障民眾權益，研議在不調整保費下修法，將分散機制的總承擔限額自700億元調升至1000億元，使保戶無法獲得足額理賠的機率自0.6％降至0.27％，預計最快明年4月正式上路實施。

1999年921大地震造成台灣重大經濟損失，政府鑒於台灣地震頻率高，隨後積極推動政策性保險、鼓勵民眾投保住宅地震險。據金管會統計，截至2020年10月底已有320萬戶投保地震住宅險、投保率達35.78％，超越日本的33％、成為亞洲投保率最高國家。

由於住宅地震險投保件數逐年增加，為降低保戶無法取得足額理賠的削額給付機率，金管會過去已二度調升住宅地震險危險分散機制的總承擔限額，分別為2007年自500億元調升至600億元、2009年再調升至700億元，此次為時隔11年再度規畫調升。

金管會此次規畫將住宅地震險的危險分散機制總承擔限額，自700億元調升至1000億元，並配合調整各層限額，第一層的產險業共保組織承擔限額，由30億元調高為42億元，第二層的地震保險基金承擔及分散限額，則由670億元調高為958億元。

配合地震保險基金承擔及分散限額調整，地震保險基金分散或自留部分由530億元以下修正為518億元以下，並新增658～958億元部分亦由地震保險基金分散或自留。政府承擔部分，則由現行的530～670億元修正為518～658億元。

金管會表示，若保戶住宅房屋全損，目前住宅地震險給予每戶150萬元理賠，若損失金額超過700億元則由保戶平均分擔差額，無法拿到足額理賠的削額給付機率約0.6％。預期此次修法調升總承擔限額後，無法拿到足額理賠的削額給付機率將降至0.27％。

(時報資訊)