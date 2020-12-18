鹹酥雞是台灣的國民美食，是不少人的宵夜良伴，業者通常會將九層塔放入油鍋中一起炸，使其味道更香。不過，有一名網友卻認為與鹹酥雞最搭的，非「洋蔥」莫屬，掀起鄉民一陣熱議。

該名網友日前於PTT發文指出，鹹酥雞搭配九層塔是加分的，但認為最搭的應該是「洋蔥」。他表示，洋蔥微微嗆辣，能中和鹹酥雞的油膩感，「根本是神來一筆」。而這口感猶如吃香腸一定要配蒜頭一樣，堪稱絕配，因此吃鹹酥雞「我只買有加洋蔥的店家」。

貼文曝光後，不少網友也分享吃鹹酥雞的搭配，「會辣的洋蔥真的搭」、「蒜頭、九層塔及胡椒鹽都加」、「炸蒜頭」、「大蒜、洋蔥、九層塔都加，額外再搭配生洋蔥，受熱過後的洋蔥會帶甜，更好吃」；另外更有其他人分享特殊吃法，將檸檬切碎，再灑一點糖提味，口感酸甜「超好吃」。

不過，仍有部分網友認為「沒有九層塔就別說自己是鹹酥雞」，但過去曾有人在《爆廢公社》指出，在南部買鹹酥雞，裡頭添加洋蔥感到相當驚訝，透過網友留言才知道，把洋蔥當炸物配料，在台南、高雄相當常見，除此之外，許多業者還會加上酸菜及青蔥提味，配料超豐富。

(中時新聞網)