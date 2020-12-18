金管會公布國銀對中小企業放款最新狀況，截至2020年10月底，國銀對中小企業放款餘額達7.6兆元、月增866.85億元。累計前10月對中小企業新增放款達7044.15億元，全年目標達標率達234.81％、已超標134.81％，新增放款及超標率均續創新高。

金管會表示，截至10月底，中小企業放款餘額占全體企業放款餘額65.22％、月增0.11個百分點，占民營企業放款餘額67.43％、月增0.1個百分點。中小企業平均逾放比0.39％，月增0.03個百分點。

銀行局統計，截至10月底，國銀對中小企業放款餘額達7兆6023億元，月增達866.85億元、年增達8571.05億元。累計前10月對中小企業新增放款達7044.15億元，續創新高紀錄，較今年新增3000億元目標達成率達234.81％，超標幅度134.81％亦續創新高。

金管會在每年舉辦的國銀總經理業務聯繫會議中，訂定對中小企業全年新增放款目標，今年考量新冠肺炎疫情衝擊，訂定新增放款目標達3000億元，已是歷年最高紀錄。但實際僅半年便提前達陣、並超標15.39％。

對於今年國銀對中小企業新增放款大增，銀行局副局長黃光熙分析，主要受到紓困貸款帶動、以及中小企業營運資金需求增加。由於下半年新增放款動能未見趨緩，預期全年新增放款金額及超標率均可望改寫新高。

據銀行局統計，前10月對中小企業新增放款較多的前5名國銀，依序為合庫830.56億元、臺企銀696.33億元、一銀671.24億元、土銀533.8億元、玉山銀527.47億元，增加比率依序為遠銀38.29％、凱基銀28.05％、花旗27.7％、京城銀24.62％、輸銀23.68％。

(時報資訊)