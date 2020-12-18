為了杜絕非法業者經營脫衣陪酒酒店，警政署罕見與各地警察局配合，大力掃蕩色情酒店，昨天晚間調派駐地在台北市的保一總隊與高雄市新興分局，聯合查抄大同路某家酒店，當場在三間包廂內，當場查獲14名妙齡酒女裸露上半身，瘋狂搖動雙峰在包廂內陪酒跳舞，立刻將負責人、少爺與陪酒小姐帶回偵辦。

警政署與新興分局聯合查緝轄內色情脫衣陪酒酒店，帶回14名在包廂內大玩「木瓜秀」的辣妹。(戴志揚翻攝)

警政署與新興分局聯合查緝轄內色情脫衣陪酒酒店，帶回14名在包廂內大玩「木瓜秀」的辣妹。(戴志揚翻攝)

警方在現場查扣店方營業所得近6萬元、領檯紀錄表、監視器設備等證物，逮捕負責人林姓男子（28歲）及3名少爺，依妨害風化罪嫌移送高雄地檢署偵辦，14名女服務生依違反社會秩序維護法裁罰。

警政署與新興分局聯合查緝轄內色情脫衣陪酒酒店，帶回14名在包廂內大玩「木瓜秀」的辣妹。(戴志揚翻攝)

14短裙辣妹包廂大玩「木瓜秀」 警政署狗仔隊直搗高雄色情酒店

據了解，警方擔心業者識破身分，特別調派保一總隊員警，開車南下遠赴高雄與轄區警方共同埋伏，待時機成熟衝入店內，分別搜查3處包廂，發現有14名酒女裸露上半身與男客飲酒唱歌，警方除了錄影蒐證，也當場逮捕林姓負責人(81年次)及少爺4人，同時查扣營業所得5萬9390元、領檯紀錄表、手機及監視器設備等證物，訊後依妨害風化移送高雄地檢署偵辦，14名女服務生部分依違反社會秩序維護法裁罰。

針對涉案業者行政違規部分，新興分局將運用第三方警政策略，函請市府相關主管局處進行裁罰，以擴大執行成效。

新興分局表示，已於109年下半年，總計查獲妨害風化案件20件88人，並曾於9月在新興區和平一路查獲脫衣陪酒1件18人。警方呼籲不法業者不要心存僥倖，挑戰公權力，新興分局絕對持續性的繼續掃蕩轄內不法色情業者，淨化治安環境。

(中時新聞網)