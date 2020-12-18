新竹邱姓男子闖入中橫管制區後失蹤40天，被上山打獵的楊姓獵人尋獲。邱男家屬曾對外公告找到人會懸賞50萬，他們今天（18日）實現承諾，約楊男下午2點會面交付獎金。外界質疑「懸賞廣告」是否具法律效果，律師林智群說其是民法規定的法律關係，即便發現者不知有懸賞，發布懸賞的人仍必須依法給獎金。

該楊姓獵人透露他1年僅上山打獵1次，沒想到剛好發現邱男躲在山洞裡，他當下以為是屍體，但對方聽到吼叫聲後有抬頭看他一眼，他才趕緊連絡妻子並報警；他稱原本不知道有懸賞金50萬一事，經眾人告知後，他說如果真的拿到錢，會捐部分做公益，其餘的錢則添購果園設備。邱男家屬已約好今天下午2時在東勢農民醫院與楊男見面，除了交付50萬元獎金，也會當面致謝。

該楊姓獵人1年僅上山打獵1次，沒想到剛好發現邱男躲在山洞裡，他發現當下以為是屍體，但對方聽到吼叫聲後有抬頭看他一眼，他才趕緊連絡妻子並報警。（圖／翻攝自當事人臉書）

外界先前一度質疑邱男家屬懸賞金只是空談，但律師林智群在臉書發文表示，民法第164條中對「懸賞廣告」有明確規範，如果是一群人發現失蹤者，懸賞金需平分；若是A發現人，由B通知家屬，按理家屬應把獎金給A，若是B拿到錢，家屬因為已盡給付責任，不須再2次付錢給A，事後將由A、B兩人協議獎金。

律師林智群在臉書發文表示，民法第164條中對「懸賞廣告」有明確規範。（圖／翻攝自林智群臉書）

此外，林智群說，若楊姓獵人不知道有懸賞金一事，發現失蹤的邱男後仍可以領到獎金，民法條文寫道「不知有廣告而完成廣告所定行為之人，準用之。」

(中時新聞網)