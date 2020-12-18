自由球員林書豪本周加入NBA發展聯盟(G League)的選拔隊一起練球，這支核桃溪閃燃隊位於加州。林書豪上場時間短且拿不到球，得分掛零。總教練布萊恩蕭(Brian Shaw)表示林書豪在16日的模擬賽之後僅兩天就離開。

布萊恩蕭告訴《富比世》說：「林書豪已經不在這裡了，他決定外出尋求其他選項，他上一場比賽打了幾分鐘就決定要走了。」林書豪曾在2010-11球季打過發展聯盟的里諾大角羊隊(現史塔克頓國王隊)，後來與勇士隊簽約但未獲重用。

林書豪離開的原因是發展聯盟可能不適合他了，布萊恩蕭解釋：「這裡沒有他真正需要的東西，我們著重在培養年輕球員，所以他想找一個上場時間充裕且有較多持球機會的地方，這樣他才拿出表現重返NBA。」

閃燃隊還有庫敏加(Jonathan Kuminga)、傑倫格林(Jalen Green)這樣的新星參加練球。本周他們與林書豪同場出賽，兩人以高命中率合砍了48分，被認為是NBA選秀首輪的人才。庫敏加第2場練習賽上半場就砍了18分。

林書豪向球迷表示，他每天都在認真練球，相信一定有機會，「不論是在NBA、CBA或是其他聯盟。」

(中時新聞網)