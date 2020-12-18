台中市長盧秀燕16日與美國在台協會AIT處長酈英傑會面時，明確表達拒絕萊豬，獲很多民眾力挺，行政院17日批評，不應用突襲方式，造成國際友人對台灣的不信任。對此，民黨文傳會副主委黃子哲踢爆，2012年時任高雄市長的陳菊，也曾針對瘦肉精美牛議題對當時的AIT處長當面嗆聲，痛批民進黨「怎麼金魚腦的老症頭，發作的如此頻繁又嚴重」？

黃子哲18日在臉書發文表示，2012年3月22日，在高雄市立歷史博物館有一場「美國夢．留學情－台灣人的美國留學故事展」特展，這場原本應該聚焦在台美留學教育交流的場合，時任民進黨代理主席、也是高雄市長的陳菊，卻突如其來當著AIT處長司徒文面前大談美牛議題。陳菊致詞時強調，含瘦肉精萊克多巴胺的美國牛肉爭議，是反映出台灣是民主多元的社會，台灣對美國依然友善，沒有反美的問題。

黃子哲更表示，這次酈英傑拜會盧秀燕，心裡多少有底盧秀燕可能談的議題，若按照民進黨的標準或邏輯，盧秀燕的發言算是突襲，那陳菊在教育展談不相干的瘦肉精，不就是聲東擊西、暗箭傷人、還是算陰險狡詐？民進黨是只剩金魚腦短暫的記憶，還是害怕想起，亦或只會故意耍兩套標準的爛招？

黃子哲強調，在與盧秀燕會面後，AIT確實有發出聲明「政治人物在台灣消費者間散播不實資訊，並引發毫無根據的焦慮時，對所有人來說都是無益的」。民進黨見機不可失，立即見縫插針，挑撥國民黨與美方的關係。但別忘了，2012年前白宮亞太主管葛林對民進黨說的話更狠更重，他說民進黨不顧台美承諾，一再炒作美牛議題，恐將破壞民進黨與美方關係，因為「美國會記住這筆帳」。

「所以民進黨與美方間關係自此決裂了？對萊牛的立場退縮了」？黃子哲直言，看看當時的民進黨立委蕭美琴說，所有外交經貿問題都具延續性，雙邊關係不會因為單一事件而大幅倒退，民進黨也不可能因美方壓力而背離國內主流民意。

黃子哲指出，國民黨也與當年的民進黨一樣，盧秀燕市長同樣只是忠實反映台中市民以及議會反萊豬的意見。儘管盧秀燕與AIT在此事件上有些歧見，但國民黨反的是萊豬，不是美豬，更不可能去反美，國民黨依舊相當珍視與美方的友好關係。

黃子哲強調，但唯一與民進黨不同的是，國民黨始終站在維護食安與國人健康的角度，堅持牛豬分離，反對開放萊豬進口。而民進黨則在小英專斷獨裁下，違背過去進口豬肉必須瘦肉精零檢出的承諾，大開萊豬之門。

「凡走過必留痕跡，民進黨要拿此事挑撥離間國民黨與美方的關係，只是想轉移焦點與模糊議題，但終究只會猛打民進黨自己的臉而已」。黃子哲奉勸民進黨，與其費心修理國民黨，不如趕緊想想如何彌補與解決拿萊豬示好川普，卻大選押錯寶的窘境，以及台美簽訂BTA或FTA仍遙遙無期的困境。

(中時新聞網)