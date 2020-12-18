小編精選5件不可不知財經大事，帶讀者掌握今天(18日）財經重點。

【1】全球貨櫃航運市場 陷入瘋狂

全球貨櫃船運市場因為缺櫃缺艙嚴重，導致運價狂漲不停，攬貨業者直言，經營海運承攬業40年，第一次見到市場如此瘋狂！

【2】打房升級！房地合一稅趨嚴

政府打房擬祭出更強烈的稅制工具！據悉，行政院跨部會小組已就房地合一稅制改革研議，初步研議將短期持有定義由二年拉長為五年，趨於更嚴格。財政部、國發會各提出版本，財政部版為持有二年內出售稅率為交易利得的45％、國發會版本為三年內出售稅率為交易利得的45％，較財政部版嚴苛。

【3】防炒股自肥 勞動基金局強化12項內規

勞動部勞動基金局日前傳出主管官員操控投信業者涉嫌炒股獲利，為杜絕弊端，勞動部17日公布強化內控機制報告，提出四大層面、12項強化措施，未來將在員工自律公約中增列禁止投資興櫃股票，國內投資組自營股票投資相關人員抽查比率由10％改為全面普查。

【4】比特幣升破23,000美元 今年來飆漲220%

近日大型投資機構相繼投入加密通貨市場，就連貝萊德（BlackRock）高層都預言比特幣將取代黃金，激勵比特幣價格屢創新高，繼16日首度衝破2萬美元大關後，17日盤中續漲至23,774美元，再創歷史新高。

【5】為疫苗站台 拜登等政要將公開施打

為消弭大眾對新冠疫苗安全性的疑慮，美國總統當選人拜登等政要，準備公開接種以安民心。現任副總統彭斯將率先於18日周五施打，並透過電視實況轉播；據透露拜登最快下周就會公開接種。

(中時新聞網)