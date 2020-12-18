美國新一輪刺激法案有望出爐，緩解就業市場放緩的疑慮，周四美股四大指數全數收漲，漲幅介在0.17%~0.84%之間，其中道瓊、那斯達克、標普皆創下歷史新高，台股ADR部分，以聯電ADR表現最佳，上漲 6.8%。

周四台股以小高盤開出，但市場觀望氣息漸增，買盤力道未明顯延續，呈現整理格局，最終加權指數下跌45.53點，收在14,258.93點，跌幅為0.32%，成交金額則為2290.08億元，籌碼方面，周四三大法人合計買超27.38億元：外資買超29.04億元、投信賣超0.97億元、自營商賣超0.69億元。

櫃買指數周四終場下跌0.31%，收在179.74點，目前處在5日線(約179.3點)之上，下檔以月線位置(約177.7點)為支撐。

周四大盤呈價跌量縮格局，短線多方動能趨緩，後續上漲須配合量增，否則仍以整理格局視之。指數周四回測5日線(約14,221點)，收盤未跌破，目前仍守在5日線之上。日KD向下但開口收斂，短線上進入震盪整理格局。

從盤面結構觀察，周四電子板塊包括IC設計、板卡、CCL、面板等族群相對強勢，而以1909榮成、2014中鴻、2603長榮為首的造紙、鋼鐵、貨運族群，在近日一番急漲後，周四多數修正整理，可見資金輪動快速，後續選股方面，具輝達(NVIDIA)新品題材的顯卡業者、2021年展望正向5G 銅箔基板可留意，傳產方面，我們認為疫後復甦與漲價題材仍為關注焦點，包括車用、鋼鐵、貨櫃航運、造紙可持續追蹤。

(時報資訊)