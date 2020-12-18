臉書網友留言。（圖／翻攝自臉書）

高雄市議員黃捷罷免案於11月20日提交第二階段連署名冊，中選會現正查對名冊中，黃則積極監督選區「路平」狀況。黃捷昨日（17）稱接獲陳情，「鳳山自強一路/林森路至自強一路口底」道路老舊不堪，她立刻邀大德里長與市府養工處會勘，力求盡速修復；黃還痛批「路面爛糊糊」、「要挖路拜託一次挖到好」，讓網友不滿認為，當初她狂批評高雄市前市長韓國瑜的路平政策，如今自己卻拿來說嘴，簡直雙重標準。

黃捷昨日在臉書發文表示，有市民朋友反映，「鳳山自強一路/林森路至自強一路口底」，這段道路已老舊不堪。接獲陳情後，她馬上於12月14日邀請大德里謝育霖里長、市府養工處進行會勘，並告知兩段道路坑洞、裂縫、補丁眾多，應盡速修復。

黃捷指出，由於五甲正在做污水管工程，為避免二次挖掘破壞路面，先請養工處向水利局調閱此區域是否有工程計畫紀錄，並應避開工期時間；順便提醒大家，五甲二路今年完成自來水工程後，就會全面刨鋪。另外，自強一路與林森路口，目前正有建案興建中，大型機具會不斷進出，為避免道路二次破壞，因此未來將避開建案前後20公尺路段先進行刨鋪。

不僅如此，黃捷更特別強調：「自強一路及林森路的路面爛糊糊」、「路面爛糊糊」、「避免路面二次挖掘」、「要挖路拜託一次挖到好」、「重複挖路真的氣身惱命」。

黃捷痛批路平的消息傳到「罷捷總部」，網友紛紛留言：「雙標草包捷！不要再搶里長工作了，說好的政見兌現勒，說好的提高基本工資勒？」「咦，這不是里長的任務？當初批評韓市長路平，現在自己拿來說嘴？」「當起里長來了？」「大家就讓她如願，去當里長好了」、「當地里長都不做事嗎？還要勞動黃議員出面」、「緊緊緊，快裝忙，黃里長怕罷免了」。

(中時新聞網)