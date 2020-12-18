「補教天后」陳子璇宣布和高國華離婚後，在臉書透露昔日和高國華從相識到交往的過程，對於細節描述相當露骨，此舉引發高國華「前前妻」蔡郁璇不滿，不僅怒斥她「厚顏無恥」，還疑似嘲諷她照片「修過頭」，對此陳子璇則回應：「希望妳更正向一點」。

陳子璇表示原本想寫一篇關於戀情的文章，後來還是決定先寫一篇給女人的文章，她表示唯有真正的找回自己，才可以學會如何愛自己，接著強調大家都是女人，因此選擇不口出惡言，這是一種女人對女人的憐惜，更透露自己所有真相祕密都知道，但除非有需要的一天，否則會選擇不公開、不傷害、不揭發，主要是不希望有人因為真相而受到傷害，更強調：「我就是因為同為女人，衷心希望妳能更正向一點」。

《致女人》 今天本來要寫一篇奇妙100%戀情文章 但想想,還是先寫一篇給女人的文章好了…… 這個世界上 不是每個人可以學會如何愛自己 唯有真正的找回自己 才能知道自己要的是什麼 人生應該要好好地往前走 因為過程中 有太多美好的事物等待著... 由陳子璇發佈於 2020年12月17日 星期四

此外，陳子璇強調從來不想傷害任何人，每天寫的文章不一定單純分享自己的故事，是相信有很多人也有同樣人生經驗，希望藉由分享讓更多人一起充滿正能量，此外喊話若心有餘力的話，可以多去陪陪偏鄉的孩子，做更多公益的事情，畢竟這世界上還有很多人需要幫助。

最後，陳子璇表示倘若一個人在擁有美麗外表下，能夠再加上善良體貼的心，會能夠更完美，最後更喊話：「女人們，加油吧！」全文雖沒有明指對方是誰，但被推測是在回應蔡郁璇。

(中時新聞網)