根據《The Athletic》權威記者查拉尼亞18日爆料，七六人態度出現軟化，假如真的可從火箭那邊交易到「大鬍子」哈登，七六人終於點頭送出班西蒙斯當作籌碼，不過雙方目前相關談判並不順利，起碼哈登總算有點機會可以如願走人了。

儘管當前雙方達成交易仍有不少細節有待克服，起碼火箭交易哈登的底線，就是換到一名年輕球星與多個首輪選秀權，原本打死都不肯拆散班西蒙斯與恩比德的七六人，如今態度也有所轉變，或許這筆驚人交易確實朝著成真目標邁進。

早已提出交易申請的哈登，先前不僅刻意跑去亞特蘭大與拉斯維加斯，更造成他必須接受新冠檢測，進而缺席火箭前兩場熱身賽，但他總算在16日出戰馬刺熱身賽上場，可是他的體態明顯變得臃腫，看來就是打算擺爛不好好打球樣子。

七六人如此積極爭搶哈登的主因，仍是曾任前火箭總管的七六人總裁莫瑞居中協調，畢竟莫瑞跟哈登私交不錯，會讓哈登變成火箭「地下總司令」，也是莫瑞一手造成的，所以看來也只剩下七六人仍想爭取哈登加盟，就看雙方細節能否談妥。

(中時 )