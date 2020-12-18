新竹市37歲邱姓男子11月6日硬闖中橫管制站，在谷關跳崖後失蹤長達40天，被楊姓獵人尋獲，且奇蹟活了下來。邱男家屬今天下午將前往谷關當面致贈50萬元給楊男，感謝救命之恩。

邱男姊姊表示，他們已經跟恩人楊東波聯絡上，下午將前往他的谷關住家，當面致謝並親自把獎金交給本人。

尋獲邱男的楊東波早上則指出，50萬元獎金除了增添果園設施，也會捐出部分給救難隊，自家果園內的石頭公很靈驗，邱男姊姊下午也會前往祭拜。

(中時 )