谷關獵人尋獲中橫宗師男 邱家下午當面贈恩人50萬獎金 08:492020/12/18 中時 陳淑娥 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 楊東波尋獲邱男救了他一命，邱家下午將至谷關交付獎金致謝。（和平警分局提供／陳淑娥台中傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新竹市37歲邱姓男子11月6日硬闖中橫管制站，在谷關跳崖後失蹤長達40天，被楊姓獵人尋獲，且奇蹟活了下來。邱男家屬今天下午將前往谷關當面致贈50萬元給楊男，感謝救命之恩。 邱男姊姊表示，他們已經跟恩人楊東波聯絡上，下午將前往他的谷關住家，當面致謝並親自把獎金交給本人。 尋獲邱男的楊東波早上則指出，50萬元獎金除了增添果園設施，也會捐出部分給救難隊，自家果園內的石頭公很靈驗，邱男姊姊下午也會前往祭拜。 新竹失蹤男家屬下午親贈50萬賞金 律師曝「懸賞廣告」3結果 全球人壽 獲經部雙獎肯定 (中時 ) #邱男 #尋獲 #獎金 #谷關 #獵人 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 新保CARE U 獲SNQ品質標章認證 04:102020/12/18 產業特刊 沒畢業證書 黃博明獲母校家長委員證書 04:102020/12/18 地方新聞 尖端纖維紡織品 技術研討獲回響 04:102020/12/18 產業．科技 台中勞工局長吳威志傳桃色風波 請辭獲准 04:102020/12/18 地方新聞 台灣豬秀產地 貼紙標章都可以 04:102020/12/18 地方新聞 南光獲美藥證 營運添柴火 04:102020/12/18 證券．權證 一堆人找到就平分50萬元 民法詳訂「懸賞廣告」3種情況 17:072020/12/17 社會 林宥嘉曬恩愛 誇老婆貼心暖舉 04:102020/12/18 時尚消費 中華郵政獲獎 實至名歸 04:102020/12/18 產業特刊 德國推5G新規 華為重獲商機 04:102020/12/18 全球財經 疫氣昂揚 JINS創新突圍 搶眼球商機 推AI數位配鏡與開發防霧眼鏡搶市 04:102020/12/18 產業特刊 社會熱門新聞 14短裙辣妹包廂大玩「木瓜秀」 警政署狗仔隊直搗高雄色情酒店 - 社會 快訊》北市府大樓前公園男子「懸空死亡」 晨運民眾驚見嚇破膽 - 社會 新竹失蹤男家屬下午親贈50萬賞金 律師曝「懸賞廣告」3結果 - 社會 史上最貴判決書 全案耗千萬公帑 - 社會新聞 - 中國時報 八軍團士官開BMW違規拒酒測 僵持1小時收18萬罰單 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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