天后蔡依林（Jolin）2年前推出專輯《Ugly Beauty》，睽違一年半她將歌曲MV拍好拍滿，16日晚間推出〈甜秘密〉MV，片中蔡依林和海豚大談禁忌之戀，最後她還跨種懷孕，挺孕肚生下美人魚的劇情引發正反兩極評論，導演廖人帥則發文坦言被負評影響失眠，本來打了幾千字想反駁，後來都刪光，覺得只要客戶和工作團隊等懂他的人明白就好。

蔡依林〈甜秘密〉MV找來導演廖人帥與金馬最佳視覺效果得主郭憲聰團隊一手打造，以「美人魚前傳」為構想打造故事主題，花費約1200萬台幣，拍攝3天，後製則花了3個多月。蔡依林在MV中首度當媽媽，直言：「大肚子是我沒有嘗試過造型，是還滿新鮮的，然後有感覺到背和腰要挺著它（肚子）滿酸的，所有的孕婦都辛苦了！」

蔡依林每回推出MV都會引發話題。（圖／中時資料照片）

MV曝光後，黑色童話的氛圍引發熱烈討論，許多粉絲也因蔡依林難得扮孕婦的造型覺得新奇，但有網友覺得MV中跨種族戀情的情節，頗雷同2年前獲得奧斯卡金像獎的最佳影片《水底情深》，甚至連畫面也相似，另也有人留言讚：「第一次看真的覺得很衝擊」、「以後是不是要上架到Netflix了」、「這合作太震撼了吧！」。

廖人帥發文。（圖／中時資料照片；翻攝自廖人帥臉書）

對於負面批評，廖人帥昨在臉書回應：「昨天MV登場，看見不少負評，失眠到現在，打了幾千字的說明文⋯後來想想，還是全刪了吧」，「那些負面的聲音，也許沒有絕對的對與錯，只是我們想到達的目的地地址不同而已」。

廖人帥最後強調：「能努力去做自己相信的事情，已經很幸運，能跟這群有才華又肯努力的夥伴一起完成腦袋中的畫面，已經很幸運；我們用6個月的努力換來6分鐘的精彩，沒有浪費任何一秒，也沒有任何遺憾。」好友納豆打氣說：「真的是很屌的MV！別在意酸民！你在前進的時後他們只在繼續吃鍵盤配滑鼠而已！」

(中時新聞網)