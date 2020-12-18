國內機車市場今年大好，光陽、三陽、山葉3大品牌新車賣得嚇嚇叫，唯獨近年引領風潮的Gogoro銷量不增反減，甚至「腰斬」。網友意見沸騰，對曾經滿懷期待的「狗狗肉」提出不少建言。官方分析近日出爐，兩大原因成了關鍵！

2020年雖有疫情衝擊，但根據監理資料，機車銷售奇佳，1至11月的統計，國內龍頭光陽（KYMCO）賣逾30萬輛，市佔率三分之一；三陽（SYM）居次，以近26萬輛緊追在後；山葉（YAMAHA）排第三，19萬3000輛。

各家業者樂觀預估今年總銷售上看百萬輛，唯獨「網友愛牌」Gogoro表現平平，同時期只售出約7萬輛，市佔率不到8%，甚至和去年大賣15萬輛相比，有很大差距。

網友對Gogoro「愛之深責之切」，許多人當初衝著電動機車話題，加上Gogoro的特殊智慧設計，儘管價格不斐，說什麼也要入手一輛，讓Gogoro一度成為市場熱門車種。

但隨著Gogoro暢銷，最被人詬病的，莫過於其昂貴維修費用，其他如充電不便、車身過重、電池等問題，討論度始終居高不下。

根據《ETtoday》報導，對於銷量暴跌，Gogoro認為，主要是受到油價、補助兩大原因影響。油價低檔徘徊，電動車最大的價值光環黯淡；另政府對燃油機車的補助，也是現代人購車考量之一。

(中時新聞網)