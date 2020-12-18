男子疑似因行車糾紛身中數刀，車禍現場血跡斑斑。（翻攝照片／巫靜婷苗栗傳真）

男子雖身中數刀，但進入醫院急診室時經攙扶可步行。（翻攝照片／巫靜婷苗栗傳真）

事故現場留有疑似行兇的刀。（翻攝照片／巫靜婷苗栗傳真）

苗栗縣南庄鄉南江村福德橋附近路段18日上午7時許發生車禍，不過消防隊到場時卻發現1男子身中數刀，趕緊將男子送醫搶救，據報案民眾指出，男子與其他人有糾紛，警方追查後發現涉案人士在逃，立即調閱監視器發動圍捕，上午8時40分在國道1號107公里處攔截到涉案4人及車輛，全案正在釐清中。

苗栗縣消防局18日上午7時10分接獲民眾報案，指稱南庄鄉南江村里有車禍需要救護，不過消防隊到現場卻發現有1輛轎車撞電桿，還有1名男性傷患全身多處刀傷，事故現場血跡斑斑，趕緊將傷患送往頭份市為恭醫院治療，所幸傷患意識清楚，目前無生命危險。

起初警方懷疑是行車糾紛，但報案民眾指出，他看到該男子的車輛先撞上電桿，然後男子手持武士刀向車窗猛刺，試圖攻擊車外約3、4名想打他的人。警方調閱附近監視器，發現有涉案人士在逃，發動攔截圍捕，上午8時40分在國道1號107公里處攔截1輛涉案車輛，並將涉案4人帶回頭份警分局調查。

為恭醫院指出，傷患為43歲謝姓男子，他的右前臂、左前臂、左手虎口、腹部均遭砍傷，左上背1道撕裂傷，額頭血腫，上午7時47分被救護車送達醫院，進院時經救護人員攙扶可自行走入急診室，目前意識清楚、無生命危險。

謝姓男子駕駛的車輛不僅被砸爛、車窗玻璃碎滿地，車內外也都有血跡，場面怵目驚心，而路口監視器畫可見謝男車輛上午7時許先被涉案車輛擋住去路，涉案人士下車後下手凶狠，不僅砸車還想將謝男拖出毆打，謝男情急倒車後卻失控衝撞涉案車輛，動彈不得，涉案人士於是猛攻駕駛座，一陣激烈衝突後，謝男滿身是血倒臥路旁，目擊民眾嚇傻趕緊報案。

(中時 )