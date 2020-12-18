麗寶福容大飯店推出五道美味外帶年菜，單道千元有找超澎派。（麗寶福容大飯店提供／陳淑娥台中傳真）

除夕圍爐不想出門也能吃到澎湃年菜！麗寶福容大飯店今年推出五道美味外帶年菜，中、西、日三種不同風味，有「港式蘿蔔糕」、「福粵傳香珍味佛跳牆」、「麗寶蒜子荷葉雞」、「田園極黑牛小排佐后里紅酒醬」、「順園乾坤醉月海雙寶」等，從點心、主食到鍋物，圍爐年菜該有的一項不少，整套人均不到千元就可帶回家，明年1月1日至2月5日止開放訂購，輕鬆將五星級年菜帶回家！

麗寶福容大飯店表示，不少爸媽們都已經著手準備年菜料理規劃，現今雙薪小家庭比例逐年上升，預訂飯店外帶年菜成為許多家庭除夕圍爐首選，今年麗寶福容大飯店的外帶商品主打6-8人份，小家庭剛剛好。

其中首推歷年獲獎無數的「麗寶蒜子荷葉雞」（880元），這道是麗寶福容必買必吃的年菜，選用后里在地土雞，搭配主廚特調醬汁醃製，炸至黃金色外皮，再包覆荷葉裹蒸，香氣十足；中式選擇還有「福粵傳香珍味佛跳牆」（1,580元，6人份，附湯盅），湯底選用老母雞，慢火煲煮8小時，再加上深海魚皮、鮑魚、干貝、海參、古早味排骨酥、雲林豬腳，及台中新社香菇、栗子、大甲芋頭等超豐富又養生的食材，精燉2小時，湯頭濃郁甘甜鮮美，除夕圍爐不可少。

另外年節最搶手的「港式蘿蔔糕」（一模390元，1KG），三模999元（3KG），主廚以再來米磨漿，將蘿蔔刨絲，臘肉切丁炒香，再加入油蔥酥，蒸2小時，新鮮美味的暖心蘿蔔糕出爐，吃得到蘿蔔絲口感及米香氣，年節必備的應景點心。

主廚蔡名毅指出，田園咖啡廳有西式「田園極黑牛小排佐后里紅酒醬」（1360元，6人份），嚴選美國帶骨牛小排，搭配新鮮時蔬，及秘製佐料，搭配后里在地紅葡萄酒一同醃製48小時，透過百萬德國進口晶片爐先蒸後烤，鎖住鮮甜肉汁。

順園日式料理提供「順園乾坤醉月海雙寶」（1580元，10人份），今年推出鰻魚料理大受好評，春節提供貼心服務，讓饕客也能外帶回家過好年，選用雲林湖口鄉鰻魚，以日式清酒及紹興醃製提香，皮彈肉香的口感，有別傳統年菜，值得一試。

麗寶福容大飯店表示，去年年初除夕過完就有客人訂今年的春節檔期，田園咖啡廳自助餐則於11月初已全滿，立即加開第二輪。春節期間2月11日至16日（除夕至初五），飯店也推出一系列餐飲優惠方案，除夕至初二中式福粵樓有6人桌宴9900＋10％元，及10人桌宴1萬5800＋10％元，皆含果汁無限暢飲，1月10日前付清全額，每桌再贈「紅酒」1瓶及「聖沛黎洛氣泡礦泉水」1瓶。

初一到初五提供4-10人分享宴3999＋10％元-1萬1880＋10％元，其中除夕圍爐宴當天，凡預訂芙蓉廳有「牛轉乾坤麗寶慶好年」表演秀及摸彩活動，中國風樂團演奏、牛魔王及祥獅獻瑞、麻將賓果互動遊戲、財神爺拜年、幸福拍貼機、懷舊彈珠檯、沙包大挑戰等，過關就有新年神秘小禮物，每桌再贈摸彩券一張，最大獎有精緻雙人住宿券，價值9800＋10％元，試試開春好手氣。

西式田園咖啡廳除夕至初四海陸自助百匯午餐每人980＋10％元，晚餐每人1288＋10％元，晚餐時段每人加贈半隻「法式荷蘭焗龍蝦」；順園日式料理於除夕及初二提供6人桌宴9900＋10％元，及10人桌宴1萬5800＋10％元，皆含果汁無限暢飲，1月10日前付清全額，除夕當晚每桌加贈「生儲藏酒（300ML／瓶）」。

初一至初五提供新春合菜4人2999＋10％元，6人4999＋10％元，麗寶福容大飯店餐飲選擇多，小家庭、大家族都適合，更多詳情請上官網，或撥打預訂專線04-2557-1366轉8320福粵樓、轉8321田園咖啡廳、轉8322順園日式料理。

麗寶福容大飯店推出五道美味外帶年菜，單道千元有找超澎派。（麗寶福容大飯店提供／陳淑娥台中傳真）

麗寶福容大飯店推出五道美味外帶年菜，單道千元有找超澎派。（麗寶福容大飯店提供／陳淑娥台中傳真）

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