大陸浙江省杭州有一名40歲王姓女子，日前與同事聚餐酒喝太多，回到家倒頭就睡，凌晨12時許聽到開門聲，以為是加班的丈夫回家了，過沒多久感覺老公爬上床，開始對挑逗，接著2人就在床上激戰，大約30分鐘後，突然感覺對方的愛愛習慣不太像老公，起來開燈一看，竟然是一名偷偷闖入的陌生男子，該男子被捕坦承，因為看到王女喝醉，才會趁機上床嘿咻。

據大陸《海峽都市報》報導，王女事發當天與同事聚餐喝得太多，回家後就直接躺上床睡覺，由於老公平常加班到很晚才回家，都是她先睡，凌晨聽見開門聲時，直覺是老公回家，才沒有起床開燈檢查。

昏暗中，她感覺對方爬上床，開始對她毛手毛腳，兩人隨即發生性關係，直到30分鐘之後，感覺男子與丈夫的習慣動作不太一樣，懷疑之下便打開燈，結果看見床上竟然躺著一個陌生男子，嚇得她立刻大聲尖叫，該淫狼立即拿起衣服逃跑。

王女事後哭著打電話給丈夫，並且報警，警方透過監視畫面，鎖定1名25歲李姓男子，李男到案後坦言，他原本打算在王女家偷東西，後來發現她喝醉，才會心生歹念趁機侵犯，警察訊後依竊盜、強制性侵等罪嫌，將他移送法辦。

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(中時新聞網)