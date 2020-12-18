美國在台協會處長（American Institute in Taiwan，AIT）酈英傑16日拜訪台中市，市長盧秀燕當面表示，台中市3年前訂有法律豬肉不可含萊劑，民意也支持；酈則緊盯手上資料氣氛有點尷尬。消息一出，盧遭綠粉群起「出征」，親藍粉專則反批，這群只因酈聽了不爽，就急著教訓盧的台灣人，「你們真賤啊！」更質疑，難道這群人看慣民進黨都跪著，就看不慣有人站著說話。

美國在台協會處長酈英傑一行人，16日到台中市政府拜訪；市長盧秀燕率領副市長令狐榮達，秘書處、新聞局、教育局、經發局、研考會及文化局等團隊歡迎。

盧秀燕指出，因過去台灣相關食物的法律非常嚴格，所有豬肉的生產、製造或進口都不能使用含萊克多巴胺或瘦肉精豬肉，台中市也有城市法律，內容有明確規定，台中市3年前就訂定的法律，沒有針對性。盧強調，這是地方民意所展現的態度，而地方議會、地方民意甚至大學民意調查，有七、八成反對台中市再修改法律。

對於盧秀燕當著AIT處長的面「霸氣拒萊豬」的行為，許多網友非但不稱讚還加以出征，讓臉書粉絲專頁「不演了新聞台」昨日（17）發文痛批，萊豬作為台美間最重要的議題之一，盧與酈英傑見面不談重要議題要談什麼？難道要談「你早餐吃什麼嗎？」更抨擊：「因為酈英傑聽了不爽，就急著教訓盧秀燕的台灣人，你們真賤啊！難道看習慣民進黨都跪著，就看不慣有人站著說話了？」

(中時新聞網)