中華郵政表示，首次與國際知名三麗鷗經典明星HELLO KITTY合作，推出9款「郵蒂幸福」聯名系列商品，由化身超萌小郵差的HELLO KITTY為大家送上滿滿的幸福和溫暖。

中華郵政表示，「郵蒂幸福」系列商品，包含保溫瓶2款、燜燒罐1款、帆布提袋2款、造型卡片、造型貼、留言貼各1款，及全套限量商品888組，商品創新且富生活趣味，數量有限，歡迎至各地郵局、郵政博物館購買或中華郵政集郵電子商城訂購。

中華郵政介紹，像是「HELLO KITTY幸福保溫瓶」有彈蓋、旋蓋兩款，以超萌HELLO KITTY郵差，搭配Q版郵筒、郵車、信封等小物點綴瓶身，設計俏皮可愛。「HELLO KITTY暖心燜燒罐」以頭戴郵差帽的可愛HELLO KITTY為設計元素，另附不鏽鋼湯匙與亮眼紅色專屬提袋等貼心巧思，便利與時尚隨身攜帶。

另外，便利性十足的「HELLO KITTY 優郵提袋」，中華郵政說，提供單圖及滿版2款選擇，色彩繽紛的HELLO KITTY與中華郵政Q版圖案，可愛亮眼「袋」著走。而「HELLO KITTY 傳情卡片」則集結經典元素，推出4款為1組的造型卡片，透過HELLO KITTY小郵差傳遞心情小語。

(工商 )