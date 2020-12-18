台灣港務公司表示，「110年度獎學就業計畫」正式開跑！實習、獎學金、就業機會，多種願望一次滿足，讓同學們「大三」就取得國營企業入職門票，甚至強調「50萬年薪等你拿」！

為穩固港口發展基石，培植港埠專業人才，港務公司說，該獎學就業計畫瞄準「電機、機械及工程科系」學生招手，並設置「一般類組」提供「非理工科系」學生報名。

港務公司說，該計畫提供大學三年級學生暑期實習機會，實習期間不僅有暑期實習獎學金約4萬元，另提供獎學金最高8萬元，實習合格者，畢業後即可成為正式員工。

港務公司表示，提到港口經營，非專業科系學生往往覺得有距離感。其實經營港口和一般企業運作相似，需要各個領域的人才加入，尤其港區設施多元，設備的更新與維護為港口競爭力不可或缺的一部分。希望學生透過實習計畫提早接觸就業環境，培養專業能力，一起加入港埠經營的行列。

港務公司人資處代理資深處長洪明山指出，公司注重人才培育，也致力於打造良好就業環境，近年來更著重員工關懷與福利提升。獎學就業計畫不僅是善盡企業社會責任，更是為了給優秀學子一個穩定美好的職涯。相關資訊可見台灣港務公司官網，甄試報名簡章預計於110年1月公告。

(工商 )