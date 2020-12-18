達亞國際公司（6762）於12月18日新上櫃掛牌，每股掛牌價267.98元，櫃買中心18日上午9時整進行「新股上櫃敲鑼」儀式，邀請達亞國際公司高層、暨輔導其上櫃之證券承銷商-元富證券、及簽證會計師與會共襄盛舉。
達亞國際公司主要從事醫療器材零組件模具及射出成型零組件之製造與銷售，108年營業收入為3億8,337萬元，稅後盈餘為9,801萬元，每股盈餘為5.53元。109年前三季之營業收入為4億784萬元，稅後盈餘為1億5,118萬元，每股盈餘為8.20元。
(工商 )
達亞國際公司（6762）於12月18日新上櫃掛牌，每股掛牌價267.98元，櫃買中心18日上午9時整進行「新股上櫃敲鑼」儀式，邀請達亞國際公司高層、暨輔導其上櫃之證券承銷商-元富證券、及簽證會計師與會共襄盛舉。
達亞國際公司主要從事醫療器材零組件模具及射出成型零組件之製造與銷售，108年營業收入為3億8,337萬元，稅後盈餘為9,801萬元，每股盈餘為5.53元。109年前三季之營業收入為4億784萬元，稅後盈餘為1億5,118萬元，每股盈餘為8.20元。
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