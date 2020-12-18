中天新聞轉戰新媒體YouTube頻道發展，風格變得多元，不再以傳統播報方式呈現，主播們更是各個使出渾身解數，吃播、螃蟹舞、打手遊樣樣來，日前《新聞龍捲風》主持人戴立綱和水晶主播王宜安在節目中玩起健身環，沒想到因為太激烈，王宜安的內衣都要滑落，讓她緊張得大叫，畫面十分害羞。

《新聞龍捲風》最新播出的內容中探討萊豬議題，節目進行到一半，戴立綱和王宜安竟突然玩起健身環，戴立綱先示範一次之後，便將健身環交給王宜安，而女方也使盡全力破關，一開始就狂奔，還越玩越起勁，最後連戴立綱都在一旁跟著跑，氣氛相當歡樂。

王宜安最後也忍不住氣喘吁吁地喊：「我穿平口...我裡面穿那個...」趕緊交棒給戴立綱，才終於緩過氣透露：「我裡面穿平口內衣快要掉下來了。」讓來賓謝晨彥笑虧：「她這句，讓我忍不住一直靠近她！」

王宜安的平口內衣滑掉。（圖／翻攝自YouTube／新聞龍捲風）

轉戰網路平台後，中天主播各個豁出去，不只鄭亦真播報到一半，應觀眾要求開始吃漢堡，劉盈秀也大跳螃蟹舞，周玉琴更是扮成火辣女教官，連王乃妤都大方曬出素顏美顏，就是為了要力拼250萬訂閱數，如今中天電視的頻道訂閱數已經來到224萬，離目標已經不遠。

(中時新聞網)