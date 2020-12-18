美元指數跌破90大關，又逢台灣再度被美國列為匯率操縱國觀察名單，央行總裁楊金龍在理監事會後紀者會呼籲，中小企業要進行匯率避險。據央行統計，今年以來新台幣兌美元升值5.72%，而2018年底至今，新台幣對美元升值7.93%，升幅較大。

受累於美國財政及經常帳赤字問題，「雙赤」已相當於GDP的18%，美元再創逾兩年低點，美元指數跌破90大關。FED本周會議表示將維持每月購買資產至少1200億美元，直至就業及通脹出現重大的改善，FED主席鮑威爾最新形容買債的作用「強而有力（powerful），但拒絕表明失業率及通脹改善至什麼程度，才會觸發購買資產計劃的轉變。美元指數跌破90大關，讓今年以來「升升不息」的新台幣又再度承壓。

至於台灣再度被美國列為匯率操縱國觀察名單，楊金龍表示，美國川普政府對中貿易政策，是導致台灣對美出超擴大的主因，美國作為大型經濟體，在疫情期間的貨幣量化寬鬆與擴大財政政策，對台灣這樣的小型開放經濟體，一定會產生外溢效果，央行面對全球資金進出匯市，勢必得進場調節，楊金龍直言「你的寬鬆就是我們的挑戰！」

楊金龍也重申，央行的匯率政策原則，基本上還是維持外匯由供需決定，但危及金融穩定時一定要進行調節，結果不可能讓所有人都滿意，他也強調台灣「不會透過匯市干預取得出口不當競爭力」！

(時報資訊)