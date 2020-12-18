周四美股三大指數再創歷史收盤新高，投資人越來越看好美國國會於年底前通過新一輪新冠激勵法案，暫時將疫情造成經濟壓力的跡象拋諸腦後。

新冠肺炎疫情在美國已造成將近30.9萬人死亡、數千萬人失業，周三公布的美國11月零售銷售額跌幅超出預期，以及最新數據顯示上周美國初次請領失業金人數意外增加，投資人認為，國內疫情持續升高導致經濟加速放緩的跡象，將促使共和黨與民主黨高層盡快就新一輪紓困措施達成協議。

GraniteShares研究部門主管Ryan Giannotto表示：「今天影響美股表現就是激勵措施題材，以及對達成協議的預期。」

疫苗方面的進展亦帶來提振，莫德納（Moderna）正在等待美國批准該國的第二支新冠疫苗投入緊急使用。莫德納股價大漲5%。

周四收盤，道瓊工業指數漲148.83點或0.49%，為30,303.37點。標普500指數漲0.58%或21.31點，為3,722.48點。那斯達克指數漲0.84%或106.56點，收於12,764.75點。

小型股羅素2000指數收漲1.30%，為1,978.05點。

那斯達克指數連續第三天改寫歷史收盤高點，標普500、道瓊指數與羅素2000亦同步創下歷史收盤新高。

標普500指數與那斯達克指數同時改寫盤中高點。

儘管新冠肺炎疫情重創經濟，但標普500指數今年以來仍然上漲約15%。

標普500指數11大類股僅通訊服務與能源股收黑，分別下跌0.31%與0.57%。地產、原材料與醫療保健股表現最佳，分別收漲1.21%、1.18%與1.12%。

嘉信理財交易與衍生品部門副總裁Randy Frederick提出警告表示：「就非常近期而言，我認為市場有點超買了，科技等表現最好的類股最有可能面臨回檔風險，而金融、能源等一些『較不受青睞的類股』成為新的關注焦點，因為投資人想要撿便宜。」。

管理咨詢與IT技術外包公司埃森哲（Accenture）大漲6.83%，收在264.47美元，為標普500指數帶來強勁的提振。因長期居家辦公模式帶動數位、雲端與資安服務業務成長，埃森哲上季營收優於市場預測，並上修全年營收預測。

谷歌母公司Alphabet面臨第三起重大訴訟案，股價下挫近1%。美國38個州與地區提起反托拉斯訴訟，指控谷歌試圖擴大其搜尋的壟斷力量，以在智慧揚聲器、電視與汽車應用市場上取得主導地位。

(時報資訊)