周三外資大買超293億元，但周四台股卻開高走低，顯然外資大買並非是股市上漲的保證，除非連續買、否則指數衝高後反而會引發獲利賣壓出籠，不過，外資再過2天就將進入休假模式，在休長假前願意買進股票，至少對於元旦後的台股有正面訊息。
技術面分析，目前台股落在14000～14500點區間整理，下周外資休假後權值股會較為無力，故區間整理型態應不變，然而中小型內資股卻會相當活躍，因為下周起將是內資主控的格局。
(時報資訊)
周三外資大買超293億元，但周四台股卻開高走低，顯然外資大買並非是股市上漲的保證，除非連續買、否則指數衝高後反而會引發獲利賣壓出籠，不過，外資再過2天就將進入休假模式，在休長假前願意買進股票，至少對於元旦後的台股有正面訊息。
技術面分析，目前台股落在14000～14500點區間整理，下周外資休假後權值股會較為無力，故區間整理型態應不變，然而中小型內資股卻會相當活躍，因為下周起將是內資主控的格局。
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