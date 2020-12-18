歐洲議會當地時間12月17日通過決議，指責中國政府對新疆維吾爾族等少數民族實施「強迫勞動」。中國駐歐盟使團微信公號18日發布「答記者問」指出，所謂「強迫勞動」等問題，完全是一些反華人士憑空捏造的謊言。奉勸歐洲議會有關議員，尊重事實，摒棄偏見，尊重中國新疆各族人民通過勞動追求美好生活的權利，停止利用涉疆問題搞政治操弄、干涉中國內政。

發言人答覆稱，中國公民按照《勞動法》、《勞動合同法》等法律和有關行政法規規定，在平等自願、協商一致的原則基礎上，與用工單位自由簽訂勞動合同，獲取相應報酬，他們在選擇就業地點上也享有完全自由。在整個中國、在中國的新疆都是這樣。新疆各族勞動者根據自己的意願選擇職業，本著平等自願的原則與企業依法簽訂勞動合同，不會因民族、性別、宗教信仰不同而受到任何歧視。

發言人表示，在歐洲，同樣有來自本國或其他歐洲國家、以及域外國家的勞動者務工、或從事季節性勞務，想必也有類似的法律法規和做法。

發言人強調，所謂「強迫勞動」等問題，完全是一些反華人士憑空捏造的謊言。那些人背後的「操盤手」和慣用的手法早已不是什麼祕密。歐盟一直表示警惕虛假資訊。這正是徹頭徹尾的虛假資訊。

發言人認為，歐洲議會一些議員無視新疆各族人民群眾安居樂業、生活安定祥和的事實，一味聽信、傳播那些毫無信譽和操守的人製造的虛假資訊，將新疆各族人民群眾通過合法勞動追求美好生活的意願扭曲成中國政府的「暴行」，惡意攻擊中國政府的民族政策和民生措施，通過決議粗暴干涉中國內政，嚴重違反國際關係基本準則，中方對此表示強烈不滿和堅決反對。

發言人奉勸，歐洲議會有關議員尊重事實，摒棄偏見，尊重中國新疆各族人民通過勞動追求美好生活的權利，停止利用涉疆問題搞政治操弄、干涉中國內政。

(中時 )