對未來職涯感到迷惘嗎？沒關係，試試國營企業吧！臺灣港務公司110年度獎學就業計畫正式開跑，實習、獎學金、就業機會，多種願望一次滿足，讓你大三就取得國營企業入職門票，50萬年薪等你拿。

為穩固港口發展基石，培植港埠專業人才，港務公司獎學就業計畫特向電機、機械及工程科系學生招手，並設置一般類組供非理工科系學生報名。該計畫提供大學三年級學生暑期實習機會，實習期間不僅有暑期實習獎學金約4萬元，另提供獎學金最高8萬元，實習合格者，畢業後即可成為正式員工。

臺灣港務公司表示，提到港口經營，非專業科系學生往往覺得有距離感。其實經營港口和一般企業運作相似，需要各個領域的人才加入，尤其港區設施多元，設備的更新與維護為港口競爭力不可或缺的一部分。希望學生透過實習計畫提早接觸就業環境，培養專業能力，一起加入港埠經營的行列。

港務公司人力資源處代理資深處長洪明山說明，公司注重人才培育，也致力於打造良好就業環境，近年來更著重員工關懷與福利提升。獎學就業計畫不僅是善盡企業社會責任，更是為了給優秀學子一個穩定美好的職涯。給自己一個不一樣的選擇，加入港務，成就夢想！

此計畫全文及懶人包可於臺灣港務公司全球資訊網(www.twport.com.tw)/資訊公開/人才招募/獎學就業計畫專區查詢，甄試報名簡章預計於110年1月公告。

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