有「墨西哥豐臀金」之稱的卡娜（Joselyn Cano）

有「墨西哥豐臀金」之稱的卡娜（Joselyn Cano）不但是泳裝設計師，在聖地牙哥州立大學（San Diego State University, SDSU）修微生物學的學霸，更是擁有超過1200萬粉絲的IG網紅。

雖然她已有豐胸翹臀，但還是不滿足，跑到哥倫比亞動了廉價的巴西提臀手術，想讓身材更完美，卻不料丟了性命。據《紐約郵報》（New York Post）和《每日郵報》（Daily Mail）17日報導，來自南加州新港灘（Newport Beach）的卡娜據傳已死亡，Youtube上甚至出現了家人為她舉行喪禮的影片。

而推特（Twitter）上也出現她的死訊，有人推文道：「老天，卡娜在哥倫比亞動手術死了，那太不可思議了。」儘管她的家人並未證實，但社群網上致哀的推文不斷，而長達3小時的喪禮影片顯示，棺木旁放著她放大的照片，而親朋好友則圍在棺木旁。

據傳家人為卡娜（Joselyn Cano）舉行了喪禮

而影片上的簡短文字寫著：「喬瑟琳（卡娜）1990年3月14日星期三降臨人世，2020年12月7日星期一獲得永生。」此外，卡娜通常1星期至少會更新1次IG，可是自從12月7日後，就沒有再更新過。

有人推文說，「啥？卡娜因為動（巴西提臀手術）死掉？那太瘋狂了。」而所謂巴西提臀手術，就是從身體各部位取出脂肪，並將它們植入臀部的手術。據美國整形外科學會（American Society of Plastic Surgeons）2015年統計，這種手術在全美愈來愈熱門，已經成為成長最快的整形外科手術。

(中時新聞網)