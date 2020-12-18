攸關美國國防預算的國防授權法案經參眾兩院通過後送交白宮，但美國總統川普再度表示將動用否決權以讓「中國不開心」。川普揚言否決，讓這份挺台抗中法案過關出現障礙。

美國聯邦參眾兩院日前分別在8日與11日表決通過2021財政年度國防授權法案（NDAA FY21），法案並已在11日送到白宮。根據法規，川普有不包含週日的10天時間思考是否簽署、不動作讓法案自動生效，或是動用表決權將法案送回國會。換句話說，川普必須在23日前做出決定。

但川普今天再度透過推特表達將動用否決權的立場。他在推文中表示，「將否決國防法案，這將使中國非常不開心，他們喜歡它。」川普也重申否決的理由，要求「必須終止第230條規定，保護我們的國家歷史古蹟，並允許從遙遠的、非常貧瘠的土地撤離（美國）軍隊。謝謝！」

川普推文提到的「第230條」指的是「通訊端正法」（Communications Decency Act）第230條，這項條款讓網路平台經營商對於他人侵權資訊或不當內容得以免責，並允許進行內容審查。川普認為這提供大型科技公司規避責任的空間，也對美國國家安全和選舉誠信構成嚴重威脅，希望國防授權法能終結這項條款。

川普在13日的推文中也表示會否決國防授權法案，因為這項法案的最大贏家是中國。不過為何會2度提及中國將受惠於2021年國防授權法案，川普並未說明。

除了230條款外，川普也反對法案中建議重新命名10個以邦聯時代領袖命名的軍事設施，以及延後美國從阿富汗與德國撤軍計畫。

國防授權法案是美國國防部預算與政策方針準則，今年預算高達7405億美元，項目從軍隊加薪到軍機購買、太空國防發展戰略，以及與歐亞盟邦往來、和俄羅斯與中國等敵人對抗等所有國防相關事務。法案也重申協助台灣維持足夠自我防衛能力、保障台灣公民在國際金融組織的公平僱傭規範，並建立太平洋威懾倡議（Pacific Deterrence Initiative），強化美國在印太防禦能力，嚇阻中國。

由於茲事體大，對於川普可能動用否決權，眾議院軍事委員會已經表示不排除加開院會強行通過法案，共和黨主導的參議院尚未表態。過去59年來，國防授權法案都能順利通過，這項法案也被認為是必須通過的重大法案。

根據美國憲法，若總統行使否決權退回法案，參眾兩院重新表決，並均以2/3絕對多數通過法案，就得以推翻總統否決權。而從參議院日前以84票贊同、13票反對的壓倒性通過來看，川普即使動用否決權，遭到推翻的可能性很大，但卻是曠日費時，浪費納稅人的錢。

(中央社)